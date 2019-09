Torino, Mazzarri: “Dispiaciuto per i tifosi, abbiamo sbagliato quasi tutto”

Il Torino esce sconfitto dal match contro il Lecce. Il tecnico dei granata Walter Mazzarri commenta la gara ai microfoni di Sky Sport: “Mi dispiace moltissimo per i tifosi, li ringrazio perché ci hanno aiutato anche se abbiamo fatto una partita negativa come non facevamo da tempo. Abbiamo sbagliato quasi tutto. Troppo svagati, i giocatori erano gli stessi ma sembravano i fratelli di quelli che avevano battuto l’Atalanta. E’ anche colpa mia che ho sbagliato le scelte, non riuscivamo nemmeno a mettere le palle in mezzo. Se vedete il primo gol capite quanto non fossimo in serata, perché non esiste prendere un gol così”.