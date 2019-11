Torino, Mazzarri: “Episodi? Bravi a portarli dalla nostra parte”

Triplice fischio tra Genoa e Torino. Il tecnico dei granata Walter Mazzarri racconta le sue sensazioni sulla sfida dello stadio “Luigi Ferraris” ai microfoni di Sky Sport: “Nelle partite contano anche gli episodi che possono decidere i risultati. Dobbiamo portare gli episodi dalla nostra parte battendo su certi concetti. Oggi abbiamo pressato alto e, fino a quanto abbiamo avuto le energie, il Genoa non ha fatto il suo gioco. Li abbiamo messi in difficoltà, andando anche vicino al gol con Ansaldi che mi sembrava già dentro. Nel primo tempo abbiamo giocato bene. Poi probabilmente abbiamo speso tanto, ci siamo allungati e loro hanno giocato tra le linee con Pandev. In questo modo ci hanno messo in difficoltà. Siamo stati bravi e anche fortunati a non prendere gol. Non abbiamo costruito molto, vero, ma siamo stati solidi e compatti e ottenere un risultato così oggi era importante per noi”.