Torino, Mazzarri: “Fastidioso perdere in questo modo, meritavamo il pari”

Triplice fischio al Mapei Stadium tra Sassuolo e Torino. L’allenatore granata Walter Mazzarri commenta la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: “Il cambio di Verdi è avvenuto perché stavamo soffrendo e non riuscivamo ad uscire in palleggio. Abbiamo perso due o tre palle davanti. Abbiamo avuto il contraccolpo psicologico. Ho cercato di mettere dentro un giocatore più fresco. Non mi è piaciuto non riuscire a ripartire. Prima dell’eurogol di Boga non hanno avuto occasioni, mentre noi abbiamo sfiorato il gol. Chiaramente non ci permettevano di ripartire. Si doveva far passare il momento e invece ci siamo fatti del male da soli. Se si guardano le occasioni clamorose ne abbiamo avute di più noi. In passato meritavamo di non perdere ed è successo. Oggi la partita era da pareggio. Vorrei di più perché anche nel primo tempo potevamo gestire la palla e non concedere la palla. Il Sassuolo è una squadra forte con giocatori importanti. Se gli episodi non gli vanno storti, loro possono fare più punti. Perdere così dà fastidio. Non siamo stati bravi a saltare il loro primo pressing. In questi casi o si fa il 2-0 o loro dando il tutto per tutto possono far male. Millico? Giocando poco, se lo inseriscono dall’inizio è problematico. Ma è un ragazzo promettente e molto forte”.