Torino, Mazzarri: “Il nostro campionato è come il Giro d’Italia, pensiamo tappa dopo tappa”

Prezioza vittoria quella conquistata dal Torino nel posticipo della quinta giornata di Serie A. I granata, grazie ad una doppietta di Belotti, hanno superato per 2-1 il Milan, a cui non è bastato un rigore di Piatek. Queste le parole del tecnico Walter Mazzarri al termine del match.

SODDISFAZIONE – “Nel primo tempo siamo stati sottotono, ogni tanto ci capita in casa, probabilmente subiamo troppo la pressione. Eravamo lenti e macchinosi, scalavamo male e nell’intervallo ho dovuto cambiare qualcosa. I ragazzi nella ripresa sono rientrati in campo in modo totalmente diverso ed hanno fatto una grandissima prestazione: è stata una vittoria meritata. La classifica? Non va mai guardata, così come abbiamo fatto lo scorso anno nel girone di ritorno. Il nostro campionato è come il Giro d’Italia: dobbiamo pensare tappa dopo tappa. Zaza-Belotti? Se la squadra gioca bene si trovano meglio anche loro. A volte però devono essere più cinici: abbiamo avuto le occasioni per chiudere la gara. Verdi? Nel calcio moderno conta molto la condizione atletica. Lui oggi ha fatto una buona gara, deve però ancora crescere e trovare la condizione piano piano”.