Torino, Mazzarri: “Il Parma quando riparte è micidiale. Nkoulou riparte da zero”

Lunedì sera, 30 settembre, chiuderà Parma-Torino la sesta giornata di Serie A. Dopo aver appreso le parole di mister D’Aversa in conferenza stampa, ecco quelle di Mazzarri – tecnico dei granata – alla vigilia: “Il Parma è squadra organizzata, quando riparte è micidiale. Ci sono giocatori di alto livello, la rosa è rinforzata rispetto alla scorsa stagione. Dobbiamo affrontare il posticipo con testa e gambe, le parole non servono, bisogna solo pensare al campo, stando equilibrati e recuperando immediatamente il pallone per evitare che ripartano. Nkoulou? Si è rimesso in pari, ho spiegato al gruppo che il ragazzo è ripartito da zero, poi starà a me decidere chi si schiererà in difesa. Tutti partono alla pari. Iago Falque si sta riprendendo, l’ho visto meglio e il suo rientro si avvicina. L’infortunio è capitato nel suo momento migliore”.