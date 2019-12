Torino, Mazzarri: “Incavolato nero, è stata la nostra miglior partita. Il rigore? Giudicate voi…”

Mastica amaro il Torino. I granata, in vantaggio di tre reti fino al 69′, sono stati fermati sul 3-3 dal Verona. Queste le parole del tecnico Walter Mazzarri al termine del match.

RABBIA – “Abbiamo fatto la miglior partita dell’anno, forse anche degli ultimi due o tre anni. Abbiamo dominato dal punto di vista del gioco e delle occasioni. Fino al 3-0 siamo stati impeccabili, poi ci siamo complicati la vita da soli con una serie di sciocchezze. Sono molto arrabbiato, sono incavolato, abbiamo buttato via due punti. Il rigore? Guardate voi tutta la partita e valutate cosa è successo, soprattutto nel secondo tempo. Io non parlo degli arbitri. Del primo gol di loro non parlo, poi abbiamo sbagliato in occasione della seconda e terza rete. Sono stati due gol regalati, siamo sotto Natale… Se continueremo a giocare così vinceremo tante partite”.