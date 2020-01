Serata da dimenticare per il Torino, travolto per 5-0 dall’Atalanta di fronte al proprio pubblico. Queste le parole del tecnico dei granata Walter Mazzarri al termine del match: “Stasera non ha funzionato nulla, è stata una prestazione indifendibile. Inutile anche commentarla questa partita. Ora andremo subito in ritiro, vedremo per quanto. Oggi dobbiamo chiedere scusa e basta, non c’è altro da aggiungere”.