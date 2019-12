Torino, Mazzarri: “Sfortunati, ma ho sbagliato io nei cambi”

Pesante sconfitta per il Torino. I granata, nell’anticipo serale della diciassettesima giornata di Serie A, sono stati battuti a domicilio per 2-1 dalla Spal. Queste le parole del tecnico granata Walter Mazzarri al termine del match.

RAMMARICO – “E’ stata una partita difficile su un campo pesante, non abbiamo fatto il nostro solito gioco brillante. Dal punto di vista fisico la Spal ci ha messo in difficoltà nei duelli, sono venuti qua a giocarsela, non avevano niente da perdere. Nella ripresa, nonostante l’inferiorità numerica, abbiamo attaccato, ma hanno segnato loro. Probabilmente in 10 contro 11 non dovevo mettere un altro attaccante, quando le cose non vanno è meglio limitare i danni. I ragazzi hanno dato l’anima, dobbiamo guardare avanti. Sicuramente oggi, così come a Verona, non siamo stati fortunati. E’ un momento che va così. Le reti subite? Ci manca qualche equilibrio di squadra”.