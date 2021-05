Torino, missione compiuta: pari con la Lazio e salvezza ottenuta. Benevento in B

I granata hanno 4 punti di vantaggio sui campani a un turno dalla fine

I fantasmi della Serie B si dissolvono in casa Torino . I granata conquistano la salvezza con un turno d'anticipo, curiosamente grazie al recupero di un turno, il venticinquesimo, saltato a causa dei troppi casi Covid. Lo 0-0 contro la Lazio assicura al Toro la permanenza nella massima categoria dati i 4 punti di vantaggio sul terzultimo posto e condanna alla retrocessione in B il Benevento , che aveva cullato a lungo il sogno della salvezza durante il girone d'andata e per gran parte del ritorno.

La Lazio prova subito a sbloccare il risultato e si procura la prima occasione con Muriqi che colpisce di testa, ma manda alto dopo 5'. Poi si abbassano i ritmi e scarseggiano le occasioni da rete. Al 26' risponde il Torino con una conclusione smanacciata da Strakosha e non ribadita in rete da Sanabria. Nella ripresa le due formazioni tornano a spingere sull'acceleratore. Luis Alberto e Muriqi ci provano, ma prima Sirigu e poi Nkoulou salvano la porta del Torino. Sul ribaltamento di fronte ci riprova Sanabria, ma Strakosha blocca la sfera. L'attaccante granata va davvero vicino al gol al 71', quando calcia a giro sul secondo palo e colpisce il legno. All'82' la Lazio beneficia di un calcio di rigore assegnato per un fallo su Immobile. L'attaccante si incarica della battuta, ma il suo tiro finisce contro il palo. In pieno recupero altro palo della Lazio. Al triplice fischio è festa per il Torino.