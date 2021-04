Torino-Napoli, le formazioni ufficiali: Gattuso lascia fuori un big

Le formazioni ufficiali di Torino-Napoli: fuori Fabian Ruiz

Torino-Napoli sarà una partita dalla posta in gioco altissima, quasi unica per come arriva l’occasione. Per la squadra di Nicola, l’opportunità di alzare la cresta nella lotta salvezza, mentre per i partenopei la golosa occasione di agganciare la Juventus a quota 66 punti, per rendere ancora più intrigante una corsa Champions racchiusa in soli 5 punti. Per questi motivi, si preannuncia una partita dall’alto tasso di agonismo e divertimento. Appuntamento alle ore 18.30