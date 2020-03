Torino nel caos, paura in allenamento dopo intervento killer tra attaccanti: i dettagli

Crisi infinita in casa Torino. Dopo l’addio di Walter Mazzarri, neppure con Moreno Longo le cose sono cambiate. Anzi, se possibile, l’umore di tutto l’ambiente è anche peggiorato.

Anche in allenamento il clima non è dei migliori e a testimoniarlo è l’indiscrezione lanciata da Tuttosport che parla di una grande paura nell’ultima sessione a causa di un intervento killer che poteva provocare gravi conseguenze. Protagonisti Simone Zaza, autore del fallo, e Simone Edera. L’ex calciatore anche della Juventus è intervenuto in modo scomposto sul compagno di squadra che è crollato a terra dolorante. Dopo un primo spavento, qualche sospiro di sollievo. Per l’attaccante si dovrebbe trattare solo di una semplice contusione risolvibile in pochi giorni. Il clima, però, resta incandescente con i giocatori che non sembrano affatto sereni.