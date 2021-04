Torino, Nicola: “Bravi i miei calciatori a interpretare bene la partita contro la Juve”

L’analisi di Davide Nicola, tecnico del Torino che dopo il 2-2 contro la Juventus in sala stampa: “Intano ringrazio i tifosi perchè ci sono stati vicini prima della partita. Riconosciamo il valore dell’avversario e abbiamo interpretato la gara in due modi differenti proprio per cercare di impedire alla Juventus di farci male. Pensavamo che sfruttassero le fasce e i miei ragazzi sono stati ordinati tatticamente e hanno creduto sulle nostre possibilità. Sono contento e soddisfatto della loro prestazione. Il risultato delle dirette concorrenti mi interessa relativamente. I ragazzi devono concentrarsi sul percorso che vogliamo fare. Stasera il valore dell’avversario mi dimostra non solo impegno e abnegazione, ma anche la voglia di ricercare la vittoria perché dopo il 2-2 abbiamo avuto altre due occasioni importanti”. “Vincere – prosegue – sarebbe stato qualcosa di incredibile, ma sono soddisfatto della prova dei ragazzi. Loro hanno queste qualità, forse le avevano un po’ dimenticate ma credo che questo sia il reale valore di questo Torino. Noi partiamo sempre per portare a casa l’intera posta in palio”.