Torino, Nicola: “Contro il Crotone mi aspetto una battaglia sportiva”

Il Torino dopo aver saltato la gara con la Lazio per Covid domani dovrà affrontare il Crotone. Per mister Davide Nicola una formazione tutta da inventare. Queste le sue parole in sala stampa: “Nonostante le grosse difficoltà evidenti abbiamo voglia matta di ricominciare ma sarà importante farlo con entusiasmo. Certo non siamo al meglio della condizione perchè lavorare da casa è come chiedere a Hamilton di utilizzare la sua macchina nel giardino. Ma si può lavorare a livello individuale e sull’immaginazione di situazioni tattiche, abbiamo cercato di stimolare un po’ tutto e anche l’aspetto relazionale. Non sono stati troppi giorni, ma cinque giorni di inattività e tre di lavoro individuale ti fa perdere un po’ il ritmo. Il Crotone è un’altra tappa del percorso, dobbiamo riprendere ciò che aveva fatto e migliorare ciò che ci serve migliorare. Sono sicuro che chi scenderà in campo a Crotone darà tutto anche per i compagni invischiati con il Covid. Vogliamo rappresentare al meglio tutti. Domani contro il Crotone mi aspetto una battaglia sportiva, so che tipo di squadra affronteremo. Ci sarà tanta voglia di vincere”.