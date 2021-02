Torino, Nicola: “Essere qui è una scelta avvincente, ma possiamo migliorare. Genoa? E’ il passato”

L’allenatore del Torino Davide Nicola ha parlato alla vigilia della sfida contro il Genoa, squadra che ha allenato nella seconda parte della scorsa stagione: “Nella mia carriera ho sempre accettato sfide avvincenti e così sono arrivato in un club importante come il Torino. Il gruppo sta acquisendo la consapevolezza che tutti possono essere determinanti. Nessuno è al centro del nostro progetto, nessuno è ai margini. Il mercato è finito e questa è la squadra che deve raggiungere l’obiettivo salvezza. Possiamo progredire in tutto, abbiamo un elevato margine di crescita. Sono fiducioso, dico questo perchè mi baso sul lavoro che stiamo facendo. Il Genoa? Fa parte del passato, ora mi interessa il presente che si chiama Torino”.