Torino, Nicola esulta: “Salvezza complicata, ma sapevo che ce l’avremmo fatta”

Il tecnico dei granata festeggia la salvezza

Il tecnico Davide Nicola interviene ai microfoni di Sky Sport: "Questa è stata la salvezza più complicata sotto tanti aspetti. Sapevo che saremmo arrivati a salvarci alla penultima o ultima gara. Avremmo potuto conquistare prima la permanenza. Il calendario ci ha messo un po' in difficoltà. La Lazio ha giocato dando tutto. Bisogna sempre avere equilibrio. Ne abbiamo passate tante, ma non c'è salvezza senza sofferenza. Ci siamo dati compiti semplici per avere sicurezze oggi. Non è stata una gara facile. Forse avremmo potuto trovare noi il gol del vantaggio. Belotti si è sacrificato per i compagni. Avrà tempo per rimettersi al top della forma. Arrivava da un periodo senza la possibilità di riprepararsi dopo il Covid. Il lavoro è stato fatto prevalentemente sotto un aspetto tecnico-tattico, coniugando alcuni principi miei. I calciatori arrivavano da un'idea diversa. Questa squadra è stata costruita per giocare con tre difensori, due esterni e due difensori. A parte lo stop per Covid, stavamo esprimendo un calcio veloce. Abbiamo fatto bene anche post Covid con ottime gare. Abbiamo fatto i gol per stare attorno al nono o decimo posto".