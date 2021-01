Torino, Nicola: “Fiorentina mai pericolosa, noi abbiamo creato sette occasioni”

L’allenatore del Torino Davide Nicola ha parlato ai microfoni di Sky Sport dove ha analizzato il pareggio contro la Fiorentina: “In seguito all’espulsione di Milenkovic c’è stato un lungo periodo dove non si è giocato, quindi è difficile trovare il ritmo nelle giocate. Non possiamo essere soddisfatti perché ci sono tante cose in cui dobbiamo migliorare, è un lungo percorso, quando ci si deve salvare non tutto va di pari passo. Abbiamo creato sette occasioni da gol contro le tre della Fiorentina, che non ci ha messo in difficoltà”.