Torino, Nicola: “Grande reazione, possiamo essere competitivi contro tutti”

Il mister del Torino Davide Nicola ha parlato a Sky dopo il pareggio contro l’Atalanta: “Mi piacerebbe vedere una partita in cui andiamo in vantaggio noi per vedere come si indirizza il match. Oggi mi è piaciuta la reazione, la partita deve darci consapevolezza, sul 3-0 abbiamo avuto un blackout ma dobbiamo metterci in testa che le partite non finiscono mai fino al triplice fischio. Sirigu? E’ un grandissimo portiere, la fase difensiva però è interpretata da tutta la retroguardia. Questa squadra ha le qualità per potersi difendere aggredendo in avanti. Siamo una squadra che vuole battagliare, dobbiamo continuare a credere nel lavoro perchè abbiamo qualità per essere competitivi contro tutti”.