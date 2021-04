Torino, Nicola: “L’Udinese gioca bene contro tutti. In porta tocca a Milinkovic-Savic”

Davide Nicola, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita di campionato di domani contro l’Udinese. Queste le sue parole, riprese da toronews.net: “Conosco bene quell’ambiente, è una società ambiziosa e organizzata. Troveremo una squadra molto competitiva che ha dimostrato di saper giocare bene contro tutti, che sa difendersi in maniera compatta e che ha delle qualità individuali importanti: sarà una partita tosta e difficile, come tutte le altre. Troveremo un ambiente particolare e tosto, dovremo essere all’altezza“.

“Noi rimaniamo fedeli al modo di pensare solito: il derby è passato. C’è stata una dimostrazione, a noi stessi e all’ambiente, che quando la squadra ha la giusta intensità mentale può essere competitiva con tutti. C’è da utilizzare una sorta di metodologia Kaizen, in cui il miglioramento è il vero obiettivo. Ho chiesto ai ragazzi questo: serve interpretare bene il ruolo, ma in funzione delle necessità della squadra. E’ un modo di comunicare per focalizzare l’attenzione sul miglioramento continuo; se non c’è dedizione non c’è miglioramento“.

Nicola sui singoli: “Verdi mezzala? Può giocare in molte posizioni. Questa idea, partita molto tempo fa, grazie a Simone si è rivelata un’arma in più. Ciò che farà Verdi da ora in poi sarà esclusivamente un merito suo. Può comunque interpretare altre posizioni. Nkoulou? E’ complicato perché per ogni atleta il decorso della malattia è diverso, qualcuno guarisce in meno tempo. Nel suo caso il virus è durato tanto. Ma ho visto un professionista che ha voglia di recuperare terreno. Belotti? E’ uno che ha sempre grande voglia di interpretare il suo ruolo. Come tutti, si allena in maniera vogliosa. Chiaro che io cerco di interpretare la situazione in relazione alle risposte che ognuno dà. Sta giocando molto, nel momento in cui cala ci sono altre alternative. Ho bisogno di recuperare tutti perché significa avere più soluzioni“.

In porta: “Tocca a Milkovic-Savic? Assolutamente sì, sono stato chiaro con i portieri fin dal primo giorno, perché serviva impostare la tranquillità e mettere le cose in chiaro visto che il ruolo è particolare. Il lavoro impostato è stato in funzione di questo. Ci dispiace per Salvatore perché stava acquisendo continuità. Ma è l’occasione di Vanja, lo conosco, so cosa può darci e gli ho fatto delle richieste precise. Ha delle caratteristiche leggermente diverse da altri e se le mette in pratica può darci una grossa mano“.