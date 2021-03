Torino, Nicola: “Possiamo raggiungere il nostro obiettivo. Ogni gara è una battaglia”

Giornata di vigilia in casa Torino. La squadra piemontese, reduce dalla bella vittoria ottenuta in settimana contro il Sassuolo, si prepara al match di domani contro la Sampdoria: ” Se facciamo le cose in un certo modo, possiamo raggiungere il nostro obiettivo. Per fare in modo che accada bisogna avere anche continuità di prestazioni. I ragazzi stanno lavorando bene e con impegno, c’è da migliorare ma ci concentriamo anche sui pregi e non solo sui difetti”. Nicola indica la via per la salvezza: “Ogni partita è una battaglia, questa è la realtà. Dobbiamo fare punti e mostrare un certo tipo di calcio: dobbiamo mettere a posto alcune cose, ma questa è la strada e dobbiamo essere convinti di ciò che si fa. Non molliamo mai, anche se commettiamo alcuni errori specialmente all’inizio. Possiamo cambiare pelle e modulo, è una forza in più”.

