Torino, Nicola: “Prestazione eccellente, dobbiamo continuare perché dietro spingono”

Le parole del tecnico granata nel post partita

"Sono felice per i ragazzi, hanno fatto tutto ciò a cui stiamo lavorando. Prestazione eccellente sotto tutti i punti di vista. Tra il primo e il secondo tempo abbiamo dovuto richiamare l'attenzione sull'equilibrio della squadra. Questo gruppo sta mettendo entusiasmo nel giocare e vedo crescere ognuno di loro. Sono molto contento per Zaza e per tutti. Bravi loro, adesso dobbiamo recuperare perché è una settimana complicata e dobbiamo restare sul pezzo. Noi ci siamo concentrati sul percorso che porta all'obiettivo salvezza che per noi è molto importante. Con L'Inter abbiamo fatto bene, con la Juve siamo riusciti a pareggiare e questa è la prima partita che vinciamo contro una grande. Ora dobbiamo continuare perché le squadre sotto continuano a viaggiare. Per Verdi quella di centrocampo è la collocazione migliore. Prima della partita abbiamo parlato di poter fare una prestazione di grande energia, oggi ho visto un'organizzazione importante, nel post partita verifichiamo quello che ci siamo detti in settimana. Abbiamo qualità che vanno messe in campo senza essere schiavi di quello che succede".