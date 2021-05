Torino, Nicola spiega: “Ultime sconfitte causate da eccessiva energia”

I granata devono strappare almeno un punto per ottenere la salvezza aritmetica

Il Torino è reduce da due sconfitte pesanti contro Milan e Spezia. Com'è stato possibile incassare 11 gol in due partite? Il tecnico Davide Nicola fornisce la sua spiegazione nel corso della conferenza stampa: "Non è una questione di calma, ma energie. Nelle ultime due gare le abbiamo dosate male: eccessiva energia non ci ha permesso di esprimerci. C'è desiderio di voler tutto e subito. Abbiamo fatto tanti punti per recuperare in classifica, dobbiamo stare nel livello giusto. Sicuramente c'è stata un'analisi sotto tutti i punti di vista. C'era troppo ardore e voglia, il confronto con i tifosi è stato importante: abbiamo sentito saggezza, ci ha aiutato. Dobbiamo solo riprendere entusiasmo e capacità per non andare fuori giri. Non dobbiamo essere contratti, ma allenarci e lavorare su noi stessi. Sono convinto che dimostreremo ciò che abbiamo sempre fatto".