Torino, Nicola: “Vittoria rocambolesca, ma non meritavamo di perdere”

Il Torino va sotto 2-0 e poi in un quarto d’ora ribalta il risultato. I granata superano per 3-2 il Sassuolo ed escono dalla zona retrocessione. La lotta salvezza si accende.

LE PAROLE DI NICOLA

Il tecnico Davide Nicola interviene ai microfoni di Sky Sport: “La vittoria è rocambolesca per come si è evoluta la gara. Nel primo tempo siamo stati polli sui gol subiti, ma non meritavamo di perdere. Abbiamo creato otto occasioni da gol, togliendo al Sassuolo il suo possesso palla. Insomma non stavamo facendo male. Se non si rischia diventa difficile vincere le partite. Sono contento per i ragazzi. Non era facile preparare la partita con un giorno in meno. I colloqui tra me e i giocatori restano privati. In sostanza attuiamo sempre quello che abbiamo pensato. Anche dopo la partita facciamo un’analisi. Zaza è importante per me. Si pensa che sia importante solo quando fa doppietta, ma non è vero. Sono contento per Belotti che ha fatto una prova generosa dopo la positività al Covid. Dobbiamo recuperare tutti quanto prima. Abbiamo alternato strategie e abbiamo dimostrato di riuscire a ribaltare una partita immeritatamente in salita”.