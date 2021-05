Torino, Nicola: “Bravi a non perdere la calma, vittoria vitale”

Il tecnico dei granata commenta il momento della sua squadra

Il tecnico Davide Nicola commenta la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo preparato la gara contro una squadra che gioca molto in verticale, con la capacità tattica di Kucka e la velocità di Gervinho. Le partite stanno finendo ora e non è facile stare tranquilli. I ragazzi sono stati bravi a non perdere la calma nella prima parte e a rischiare il giusto per conquistare i tre punti nella ripresa. La vittoria è davvero vitale per noi. Tra diffidati e post Covid, devo sempre fare valutazioni di volta in volta. Belotti nervoso? Meglio così, voglio i miei giocatori dotati di grande ambizione. Mi piace vedere la loro applicazione. Questa squadra ha dei valori, ma non basta. Bisogna archiviare rapidamente questa partita".