Torino, nuovi positivi al Covid: allenamento sospeso

Dopo i tre casi di positività al Covid-19 comunicati la scorsa settimana, in casa Torino potrebbero emergerne altri. Stando a quanto riportato dalla società, nel corso delle prossime ore e dopo ulteriori test, potrebbero essere presenti nuovi calciatori affetti dal virus pandemico.

“In relazione alla situazione contingente, relativa a ulteriori casi di positività al Covid 19, non ancora stabilizzata e in evoluzione, su indicazione dell’Autorità sanitaria locale competente il Torino Football Club comunica che l’allenamento odierno è sospeso in attesa di ulteriori controlli”. Questa la nota pubblicata dai canali ufficiali granata in merito alla situazione della squadra. Si attendono, quindi ulteriori notizie in merito.