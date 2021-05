Torino-Parma, le formazioni ufficiali. Belotti e Gervinho, sfida tra big

Fischio d'inizio alle ore 20.45

Dentro o fuori: la sfida tra Torino e Parma non ammette vie di mezzo. I granata hanno l'occasione per provare ad allungare sul Benevento, attualmente terzultimo, portandosi a tre punti di vantaggio sui campani. Non sarà semplice avere ragione dei gialloblù, che vogliono ritardare la retrocessione in Serie B, dato che le speranze di salvezza sono quasi sfumate definitivamente. Gli emiliani devono rimontare 11 punti per approdare in zona salvezza. A quattro giornate dalla fine sembra una missione impossibile. Fischio d'inizio alle ore 20.45.