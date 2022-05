Torino, per il rinnovo di Belotti si muovono anche i compagni…

Novità per il futuro del Gallo

Proseguono le trattative fra il Torino e Andrea Belotti per il rinnovo di contratto. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport , ci sarebbero segnali incoraggianti dopo gli ultimi contatti con il centravanti che potrebbe dunque restare in Granata.

Nelle scorse ore era stato mister Juric ad annunciare che nel giro di pochi giorni ci sarebbero stati sviluppi sul futuro del giocatore e, in tal senso, il quotidiano spiega che qualcosa si sia davvero mosso. Belotti potrebbe restare nel club di cui è capitano e dietro la sua decisione ci sarebbe anche la volontà dei suoi compagni. I colleghi di squadra, infatti, si sarebbero mossi in toto per chiedere al loro capitano di restare, segno di quanto sia compatto e unito lo spogliatoio in questo momento.