Torino, presentata la seconda maglia: “Eterna amicizia con il River Plate”

Il Torino ha voluto omaggiare il River Plate in maniera davvero particolare

La nuova stagione è ormai alle porte e ogni squadra presenta le maglie del 2021/22. Anche il Torino ha rivelato la divisa da indossare nel prossimo campionato. I granata hanno presentato una seconda casacca bianca, che ha un richiamo davvero particolare, come ha rivelato il club in una nota: "La maglia da trasferta BIANCA è un omaggio allo storico gemellaggio che dal 1949 lega il club granata alla squadra argentina del River Plate. Un’eterna amicizia sottolineata proprio nei dettagli di questa seconda divisa: la scritta ETERNA AMISTAD, inserita con tecnica embossed nella banda diagonale, caratteristica della maglia del River Plate e il testo 'ETERNA AMICIZIA Torino, 26 maggio 1949 ETERNA AMISTAD' presente nella parte interna del colletto, celebrano il legame nato in occasione della partita amichevole a scopo di beneficienza che il Torino Simbolo e il River Plate giocarono per ricordare gli Invincibili del Grande Torino". Un gesto apprezzato anche dallo stesso River Plate.