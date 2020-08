Torino, presentate le nuove maglie con uno sguardo all’ambiente

Il Torino, tramite i propri canali social, ha presentato le nuove maglie per la prossima stagione 2020-2021. Nessuna grande novità rispetto allo scorso anno con i colori social invariati ma con una novità relativamente ai materiali.

Torino: nuove maglie con materiali riciclati

“Il Torino FC e Joma, sponsor tecnico ufficiale del club, presentano le nuove divise dei Granata per la prossima stagione sportiva. La caratteristica principale è la scelta di realizzare tutte le nuove maglie gioco in poliestere riciclato. Il brand sportivo Joma ha infatti lanciato sul mercato una nuova linea di materiale sportivo prodotto utilizzando tessuti e processi di lavorazione innovativi, che contribuiscono a ridurre la contaminazione da materie plastiche e a diminuire di molto le emissioni di anidride carbonica (CO2) nell’atmosfera. Le materie plastiche, che stanno pregiudicando gravemente la biodiversità del nostro Pianeta, sono state lavorate per essere trasformate in un filo di poliestere 100% riciclato. Il risultato è la realizzazione di più di un milione di metri di tessuto sostenibile utilizzato da Joma per la produzione delle nuove collezioni di abbigliamento, tra cui le maglie gioco ufficiali del Torino FC per la stagione sportiva 2020/2021″.

Questa una parte del comunicato del Torino apparso sul sito della società.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE