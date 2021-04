Torino, Rincon ‘snobba’ gara con la Juventus: “Per me non è speciale. Mi piacerebbe segnare al derby…”

Parole da vero General, quelle di Tomas Rincon, centrocampista del Torino nonché ex Juventus, che domani affronterà la Vecchia Signora nel derby della Mole. Intervistato da Tuttosport, il giocatore uruguaiano ha affrontato diversi temi legati alla sfida ma anche al suo passato con la maglia bianconera.

Rincon: carica derby

“Mi manca non segnare, in passato non l’ho mai fatto tantissimo ma ogni tanto sì, quando giocavo da mezzala avanzata”, ha detto Rincon. “Quest’anno sono ancora a zero, tante volte dovremmo tirare di più da fuori. Segnare con la Juve sarebbe bellissimo”.

E ancora sulla gara contro la Juventus: “I bianconeri mi stimolano soltanto perché prossimi avversari del Toro. Non è una gara particolarmente speciale per me, è come tante altre. Ogni settimana cambiano i colori davanti a me”. “La mia amicizia con Dybala? In campo non ci sono amici. Ognuno lotta per il proprio obiettivo. Si deve essere leali sempre, che si sfidi un amico come no. E ciò che succede in campo resta lì. Dopo partite molto dure, molti amici mi han detto: ‘Ma ti eri dimenticato che ci vogliamo bene?’. Però il campo è così, ciascuno deve dare il massimo per come sa”.