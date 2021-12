Torino ripreso dall’Empoli (2-2)

Torino in 10 per fallo di Singo su Di Francesco, lanciato in porta, che vale un rosso al Var

Pareggio nel primo dei due postici di Serie A tra il Torino e l'Empoli. Partita subito ricca di emozioni: al 10' sblocca Pobega, al 15' bis di Pjaca. Ma al 32' la sfida cambia: rosso a Singo (con Pjaca che lascia spazio a Vojvoda), due minuti dopo il gol di Romagnoli riapre il match. A inizio secondo tempo subito traversa dell'Empoli, al 66' palla gol per Bremer, poco dopo gol del pari annullato a La Mantia per fuorigioco. Passano pochi minuti e La Mantia segna di nuovo, tutto regolare. Finisce 2-2 a Torino.