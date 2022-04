Torino ritrova la vittoria: a Salerno canta il Gallo

Con un gol di Belotti il Torino passa a Salerno

Il Torino ritrova la vittoria dopo 8 giornate a secco e complica ulteriormente la corsa salvezza della Salernitana. In avvio l'ex Verdi colpisce subito un palo, dopo il quarto d'ora arriva il rigore per il Torino: Belotti se lo fa parare, ma l'arbitro fa ripetere e il Gallo la sblocca. Radovanovic ed Ederson sfiorano il pari nella ripresa, poi nel finale Fazio viene espulso e Belotti trova il palo, ma finisce 1-0 per gli ospiti.