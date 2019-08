Torino, sfottò a Cairo da parte dei tifosi: “Grazie per il mercato stupefacente”

Non è andato giù il 3-2 casalingo incassato dal Torino giovedì sera contro il Wolverhampton nell’andata degli spareggi per entrare alla fase a gironi dell’Europa League. Nel mirino, più che altro, il calciomercato dei granata, fatto finora sostanzialmente dei riscatti di Djidji, Ansaldi e Zaza. Infatti, all’esterno dello Stadio Filadelfia, è stato esposto oggi uno striscione ironico quanto esplicito nei confronti del presidente Urbano Cairo: “Grazie per questo mercato stupefacente”. Il Torino, d’altronde, rischia fortemente di essere già escluso dalla competizione europea e sarebbe una prima, forte delusione quando ancora deve iniziare il campionato di Serie A. La prima partita sarà stasera alle ore 20,45 in casa, al Grande Torino, contro il Sassuolo. Giovedì il ritorno di Europa League in Inghilterra.