Torino, Sirigu tratta la risoluzione consensuale

Il Torino chiuderà in anticipo il quadriennale con il portiere

Dopo la finale di Wembley con l'Italia, il portiere Salvatore Sirigu tornerà in Italia per trattare con il Torino la risoluzione consensuale con i granata. L'ex Psg è in scadenza di contratto al 2022, e come scrive Gazzetta dello Sport, a Torino lo aspetta il presidente Urbano Cairo, per trattare la rottura anticipata del quadriennale: «Nell’ultimo anno ho visto Sirigu meno felice di essere con noi, forse aveva un desiderio diverso - ha raccontato Cairo -. È giusto accontentarlo e dargli la possibilità di fare quello che ritiene meglio per lui. È importante la motivazione: se non hai la voglia totale di essere in una squadra, anche un portiere di altissimo livello può indebolirti».