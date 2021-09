Torino, tegola Pjaca: infortunio e derby con la Juventus a rischio

Il croato si è fatto male

Tegola in casa Torino . Uno dei calciatori più in forma della squadra di Juric si è fatto male. Parliamo di Marko Pjaca , a segno anche nell'ultimo turno contro la Lazio. Il giocatore si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato un guaio fisico che potrebbe fargli saltare anche il derby con la Juventus.

Indisponibile dunque per la gara contro il Venezia, resta da capire e da valutare un eventuale recupero per il derby contro la Juventus in programma sabato 2 ottobre. Una brutta tegola per Pjaca e per tutto il Torino che perde uno dei giocatori più in palla delle ultime settimane.