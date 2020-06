Torino-Udinese: le formazioni ufficiali

Manca poco al fischio d’inizio tra Torino e Udinese. Un match che potrebbe pesare moltissimo in ottica salvezza. Granata e bianconeri, infatti, non possono concedersi passi falsi e hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona calda che dista due lunghezze per entrambe le formazioni. Queste le scelte di formazione di Moreno Longo e Luca Gotti:

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meite, Rincon, Berenguer; Edera; Zaza, Belotti

Udinese (3-5-2): Musso; Nuytinck, De Maio, Samir; Stryger Larsen, Mandragora, Fofana, De Paul, Sema; Okaka, Nestorovski