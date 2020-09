Torino, un membro dello staff positivo al Covid-19: annullate le prossime amichevoli

C’è un positivo al Covid-19 nel Torino, non si tratta di alcun giocatore ma di un componente dello staff di mister Giampaolo. L’estate del club granata, dopo qualche complicazione sul campo, rischia di complicarsi ulteriormente visto che la società del presidente del Torino, Urbano Cairo, si vede costretta ad annullare i test amichevoli che tanto sarebbero serviti a Giampaolo per cercare di assembrare al meglio questa squadra.

LA NOTA UFFICIALE DEL TORINO

“Il Torino Football Club comunica che in seguito ai tamponi di routine – come da protocollo anti-Covid richiesto dalla Figc – è stato riscontrato un caso di positività in un componente dello staff. Il tesserato in questione, asintomatico, è già in isolamento fiduciario sotto la supervisione dello staff medico granata. La Società ha disposto l’annullamento delle due amichevoli in calendario venerdì 11 e sabato 12 settembre: il Torino FC seguirà tutto l’iter previsto dal Protocollo”. Queste le righe con cui il club granata ha annunciato ufficialmente la positività arrivata in società.

