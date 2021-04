Torino, Vagnati: “Rinnovo Belotti? Faremo il massimo, anche se…”

Il diretto sportivo del Torino Vagnati ha parlato del rinnovo di Belotti

Il Torino insegue punti preziosi per la salvezza e per farlo dovrà battere il Napoli, in grande periodo di forma. Il direttore sportivo Davide Vagnati ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio della gara: “Sarà una partita difficile, dobbiamo scendere in campo con l’elmetto. Cercheremo di fare il massimo. Nicola sta facendo un ottimo lavoro, dobbiamo portare a termine quanto fatto insieme. Stiamo facendo gruppo, i meriti vanno al mister e ai ragazzi”.