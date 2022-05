Torna a vincere la Fiorentina che batte la Roma e l’aggancia in classifica

Roma forse stanca dopo le fatiche di coppa

La Fiorentina si sbarazza della pratica Roma in solo 11' al Franchi e torna alla vittoria che mancava da quattro partite tra Serie A e coppa Italia. Successo che rilancia il club viola per l'Europa. La squadra di Italiano gioca una gara di dominio e si impone su una Roma apparsa stanca dopo le fatiche di Conference. Partenza lanciata della Fiorentina che passa dopo 5’ grazie a un rigore che Nico Gonzalez si procura e trasforma. La squadra di Mourinho non reagisce e all’11’ subisce il 2-0 da Bonaventura. Due i tentativi giallorossi: una punizione di Pellegrini e un colpo di testa di Abraham. Nel finale qualche scampolo di gara anche per Spinazzola. La Fiorentina raggiunge Roma e Atalanta a 59.