Torregrossa fa volare la Sampdoria: Udinese battuta in rimonta

Dalla paura alla rimonta vincente. Il sabato sera della Sampdoria decolla nel secondo tempo ai danni dell’Udinese. I friulani disputano un’ottima gara, ma si fermano sulla traversa di De Paul e crollano nel finale. Ora la situazione per Luca Gotti si complica e la permanenza sulla panchina dei bianconeri non è scontata. Torna a sorridere la formazione di Claudio Ranieri dopo la sconfitta contro lo Spezia nell’ultimo turno.

IL MATCH

L’avvio di gara è favorevole all’Udinese. Il primo squillo arriva da Lasagna dopo 5 minuti, ma l’attaccante viene chiuso in uscita dal portiere Audero. La Sampdoria risponde verso la mezz’ora con Quagliarella che chiama Musso alla grande parata. Sul ribaltamento di fronte, l’Udinese ha due occasioni da gol consecutive: prima Lasagna va al tiro trovando la respinta di Audero e poi Mandragora spara contro i difensori sulla riga. Al 41′ i friulani colpiscono la traversa con De Paul. Al 56′ è l’argentino a sbloccare il risultato dopo tre conclusioni consecutive. Le prime due vengono respinte da portiere e difesa, ma il terzo tentativo è quello buono. La Sampdoria non si arrende e torna a spingere. I blucerchiati vedono premiati i loro sforzi con un calcio di rigore trasformato con il cucchiaio da Candreva. All’81’ la rimonta è completa: il nuovo acquisto Torregrossa insacca di testa e fa 2-1 per la Samp. Finisce 2-1.