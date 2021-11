Torreira: “A Firenze un ambiente piacevole. Che rammarico contro la Juventus!”

Lucas Torreira racconta come sta procedendo la sua esperienza alla Fiorentina

Il suo arrivo ha garantito alla Fiorentina un rinforzo prezioso a centrocampo. Lucas Torreira ha lasciato il segno a Firenze per il momento. Il giocatore ha raccontato come sta vivendo questa esperienza dal ritiro con la propria Nazionale: "Ho trovato un ambiente molto bello, piacevole e adatto a ritrovare il mio livello, che mi ha fatto sentire felice di stare in campo. Questo al di là dell'ultimo week-end: con la Juventus ci è sfuggita una gara che stavamo controllando". Quindi Torreira si è soffermato sul momento negativo della nazionale uruguaiana: "Le sconfitte con Argentina e Brasile sono state durissime per noi ma siamo un gruppo molto capace e sappiamo che dobbiamo migliorare molto. Mancano poche gare e sappiamo che ci sono tante squadre e abbiamo una bella opportunità con l'Argentina in casa. Abbiamo bisogno della vittoria". L'Uruguay è anche alle prese con il caso Tabarez: il Commissario Tecnico è in bilico.