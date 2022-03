Torreira premia la Fiorentina che batte il Bologna 1-0

La Fiorentina si avvicina alla zona Europa League

Il derby dell'Appennino va alla Fiorentina che batte al Franchi il Bologna per 1-0. Decisivo il gol di Torrerira nella ripresa ma va detto che i felsinei hanno giocato con l'uomo in meno dal 41' per il rosso a Bonofazi. La Fiorentina nella ripresa ha messo sotto pressione il Bologna meritando la vittoria che la proietta a 46 punti e dunque a -1 dalla zona Europa League.