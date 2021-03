Torricelli esalta Pirlo: “I suoi cambi hanno deciso Juventus-Spezia”

Dopo una partenza non facile, la Juventus ingrana contro lo Spezia e travolge i liguri. I bianconeri vengono trascinati dal trio offensivo, composto da Federico Chiesa, Alvaro Morata e Cristiano Ronaldo.

DECISIVO

Gran parte del merito di questa vittoria va ricondotto ad Andrea Pirlo. Ne è convinto Moreno Torricelli. Queste le sue parole a JTV: “Una vittoria importantissima. Nel primo tempo non benissimo, non c’era ritmo nel fraseggio e neppure velocità per scardinare la difesa dello Spezia. Poi nel secondo tempo il successo è stato suggerito dai cambi di Pirlo, con Bernardeschi che ha fatto due assist importanti. Alla fine vittoria meritata con una buona Juventus nel secondo tempo. Quando si gioca ogni tre giorni, ci sta di metterci un po’ a trovare i ritmi, ci sta che nel secondo tempo la condizione sia migliore in questo senso”.