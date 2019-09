Torricelli sicuro: “L’anti-Juve? L’Inter, ma i bianconeri…”

Il campionato di Serie A è pronto a riaccendere i motori, dopo la pausa della scorsa settimana dovuta agli impegni delle nazionali. Un turno che verrà inaugurato sabato alle 15 da Fiorentina-Juventus, una sfida presentata dall’ex difensore Moreno Torricelli a Radio Bianconera.

FIORENTINA-JUVENTUS – “E’ una partita delicata, è quasi un derby per entrambe, soprattutto per i viola. La Fiorentina è in difficoltà, ma contro i bianconeri darà tutto. Inoltre contro il Napoli è stata battuta solamente a causa di un errore clamoroso dell’arbitro. Hanno poi Ribery, che è un giocatore straordinario, di quelli che sposta gli equilibri, e Boateng. Se confrontiamo le due rose non c’è confronto, ma per la Juventus sarà una trasferta insidiosa. Dipenderà molto dall’approccio dei bianconeri”.

ANTI-JUVE – “L’Inter credo che abbia qualcosa in più rispetto al Napoli. Gli azzurri sono una buona squadra, ma sono fragili di testa. I nerazzurri hanno più personalità, ma la Juventus non avrà problemi neanche quest’anno”.