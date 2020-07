Tottenham fuori dall’Europa? Un big è pronto ad andarsene: Juve alla finestra

Dalla finale di Champions League alla lotta per un posto almeno in Europa League. In meno di un anno le dinamiche in casa Tottenham sono cambiate rapidamente e il club allenato da José Mourinho ha assoluta necessità di centrare la qualificazione europea. Lo Special One ha già fatto un discreto lavoro prendendo una squadra che era al 14° posto portandola a ridosso del sesto. Tutto ciò però potrebbe non bastare per trattenere il gioiello della squadra Harry Kane.

HARRY KANE VIA DA LONDA, LA JUVENTUS CI PENSA

Secondo quanto riportato da Don Balon l’attaccante inglese avrebbe fatto un patto con la società e cioè quello di centrare almeno la qualificazione europea. Se così non fosse ecco che Kane potrebbe dire addio e di certo i club pronti ad accoglierlo non mancano. Non poteva mancare il Real Madrid, sempre presente quanto si tratta di giocatori di livello, ma per ora i Blancos sono più concentrati sulla difesa e sul centrocampo. Ecco quindi che la Juventus potrebbe farsi avanti per un giocatore che potrebbe risolvere il problema della punta centrale a Torino. La richiesta economica degli Spurs è spaventosa (circa 200 milioni), ma Paratici potrebbe lavorare anche su alcune contropartite tecniche per abbassare la pretesa economica del club londinese.