Totti e Cannavaro su Buffon: “Vorrebbe giocare ancora, ma lo faranno smettere”

Il futuro di Gianluigi Buffon è ancora da definire. Il portiere campione del mondo nel 2006 con la Nazionale italiana è tornato alla Juventus dopo una sola stagione al Paris Saint-Germain. Resta ancora da valutare quanto continuerà la sua carriera agonistica, magari anche da vice di Wojciech Szczesny. Ne hanno parlato due suoi grandi amici: Fabio Cannavaro e Francesco Totti nel corso di una diretta Instagram. Ha esordito l’ex capitano della Roma: “Te lo dico io, Gigi vuole giocare fino a cinquant’anni. Ma può giocare per altre due o tre stagioni, tanto sta in porta e fa il secondo”. Gli ha risposto Cannavaro: “Tanto tu lo sai bene, non vorrà smettere lui ma lo faranno smettere, che è ben diverso. Cerca di capirmi…”.