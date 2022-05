Totti esalta Mourinho: “E’ il migliore al mondo. La società farà di tutto per lui”

Le parole dell'ex capitano giallorosso

Francesco Totti , ex leggenda e capitano della Roma , ha parlato del presente e del futuro del club giallorosso, esaltando la figura di José Mourinho e ha inoltre confermato la sua presenza alla finale di Conference League a Tirana contro il Feyenoord . Queste le parole in un evento organizzato alla vigilia della finale di Coppa Italia:

"Come si migliora la Roma? Con gli acquisti giusti, mirati. La Roma è allenata dal più forte allenatore del mondo che sa chi deve comprare. La società farà di tutto per accontentarlo. Era da tantissimo tempo che la Roma non giocava una finale di coppa e per noi è fondamentale alzare un trofeo. Andremo a Tirana vogliosi e combattenti fino alla fine. Ci sarò anche io. La Roma si migliora anche con nuovi dirigenti? La Roma si migliora sempre, anno dopo anno. Con o senza dirigenti. Domani mi aspetto una partita bellissima, si affrontano due grandi squadre e speriamo sarà una gara divertente, non c'è una favorita, è una gara secca e può succedere di tutto".