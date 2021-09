Totti: “Mourinho ha il suo fascino. Zaniolo? Vediamo tra 10 anni il suo livello”

Parla l'ex storico capitano giallorosso

Quando parla di Roma , non può non esserci un'attenzione particolare su di lui. Francesco Totti ha rilasciato un'interessante intervista a La Gazzetta dello Sport nella quale si è soffermato su diverse tematiche dell'ambiente giallorosso.

MOURINHO E SCUDETTO - Totti parte subito sulla stagione di Serie A e le possibili favorite per lo scudetto: "Siamo solo alle primissime giornate, è ancora tutto in alto mare. La Juve stessa, che ha avuto una partenza lenta, arriverà. Roma e Napoli possono fare benissimo e molto meglio rispetto alla passata stagione. Non c’è una squadra capace di distruggere il campionato, tutte le quattro o cinque grandi possono dire la loro". Su Mourinho e la Roma: "La notizia intanto è che abbia scelto la Roma. È un allenatore duttile, che ha vinto tantissimo, ha fascino. Indubbiamente è un grande personaggio e per la squadra un grandissimo motivatore".