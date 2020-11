Momento non facile per Francesco Totti che dopo aver perso il papà a causa del Covid 19 adesso anche lui sarebbe risultato positivo. Lo scrive l’agenzia Ansa. Anche la mamma era stata contagiata, seppur in forma lieve. L’indiscrezione a Roma circolava da giorni, così come quella della positività di sua moglie Ilary, ma per rispetto della privacy di Totti e famiglia non era stata divulgata.