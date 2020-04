Totti punge Spalletti: “Quarantena con lui? Sto bene così”

C’è anche Francesco Totti nel novero degli ex giocatori più attivi sui social. Lo storico capitano della Roma ha condiviso una diretta social con l’attore toscano Giorgio Panariello durante la quale ha parlato dell’addio ai giallorossi e non solo.

FUTURO MERAVIGLIOSO – Totti ha prima parlato di Nicolò Zaniolo, spendendo parole al miele per il centrocampista: “È un grande calciatore. Giovane e promettente. Ha un futuro davanti a lui meraviglioso, dipenderà solo da lui continuare questa scalata. Ancora è giovane e deve dimostrare tanto, ma ha delle potenzialità enormi. In questo momento è uno dei giovani più forti che c’è in circolazione”. Riguardo un suo possibile erede nel nostro calcio l’ex capitano ha risposto così: “Il nuovo Totti? Ora non c’è”.

Infine Panariello ha chiesto all’ex giocatore di chiudere gli occhi e immaginare una quarantena con Spalletti. Totti ha risposto così: “No no, li riapro subito: sto tanto bene così!”.