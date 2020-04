Totti: “Ripresa? Meglio fermarsi, inutile riprendere tanto per…”

L’eventuale ripresa dei campionati continua a dividere l’opinione pubblica e gli addetti ai lavori. Se da un lato c’è chi, come l’ex tecnico della Nazionale Marcello Lippi, preme per concludere la stagione in ogni modo, dall’altro c’è chi, come l’ex capitano della Roma Francesco Totti, mostra qualche perplessità in più. L’ex fantasista si è soffermato sull’argomento nel corso di una diretta Instagram con l’attore Salvatore Esposito.

RIPRESA – “Penso che in questo momento sia necessario pensare più alla salute che al pallone, anche se poi è normale che senza calcio e sport non ci possiamo stare. Ora, però, dobbiamo accantonare tutto, anche perché si dovrebbe riprendere a giocare senza tifosi e senza potersi cambiare insieme ai compagni di calcio. Questo che calcio è? Inutile riprendere tanto per riprendere”.